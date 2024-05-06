Döviz kurlarındaki dalgalanma devam ediyor. Bu nedenle brent petrol fiyatları bir iniyor, bir çıkıyor. Yaşanan hareketlilik ise direkt olarak akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Sürücüler ise fiyatları yakından takip ediyor.

İndirim yolda

Son olarak sektör temsilcilerinden, sürücüleri sevindiren haber geldi. Salı gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinde 1,5 TL civarında indirim bekleniyor.

Türkiye'de günlük ortalama benzin ve motorin satışı

Türkiye'de günlük ortalama benzin satışı yaklaşık 19,7 milyon litre, motorin satışı ise yaklaşık 51,8 milyon litre seviyesinde bulunuyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.