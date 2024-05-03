Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim sürüyor. Bu kapsamda akaryakıt fiyatları bir iniyor bir çıkıyor. Akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelası yeniden değişti. Gece yarısı itibarıyla benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi. Otogaz fiyatı ise 1 lira 64 kuruş düştü. Otogaza gelen indirimin ardından İstanbul'da LPG 20,83 TL'ye, Ankara'da 20,73 TL'ye, İzmir'de 20,37 TL'ye gerileyecek.

74 TL daha ucuza doldurulacak

45 litrelik bir LPG deposu olan araçta, bu fiyatlara göre ortalama 74 TL daha ucuza depo doldurulacak. LPG fiyatları, iller arasında değişkenlik gösterebilir.

Gece yarısı pompaya yansıyacak

Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.