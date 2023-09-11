Alanya Belediyesi Güneş Enerji Santrali 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk çevreci lise ziyareti Bahçeşehir Koleji 9. Sınıf Fen ve Teknoloji lisesi öğrencileri ve öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, Alanya Belediyesi tarafından 2017 yılı Temmuz ayı itibariyle devreye alınan Alanya Belediyesi Güneş Enerji Santralleri (GES 1-2-3) hakkında bilgilendirildi.

GES alanlarını ziyaret eden çevre dostu öğrencilere Enerji Sistemleri Mühendisi Burak Hergül ve Çevre Mühendisi Ayşe Erbayrak eşliğinde yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi, güneş enerjisinden nasıl elektrik üretildiği, elde edilen enerjinin şebekeye nasıl aktarıldığı konularında detaylı bilgiler verildi. Eğitim sonrasında öğrenciler merak ettikleri pek çok soruya detaylı cevaplar bulurken, eğitim sonrası söyleşi ile yenilenebilir enerji kaynaklarının çevresel faydaları, Alanya kent ölçeğinde yürütülmekte olan çevre çalışmaları ve enerji verimliliği konularında bilgiler aktarıldı. Öğrencilerle gerçekleştirilen uygulamalı eğitim programı ile çevre farkındalığına katkı sağlandı.