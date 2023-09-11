2023-2024 Eğitim Öğretim yılı için ilk ders zili çaldı. Alanya Atatürk Anıtı’na Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz tarafından sunulan çelenk ile başlayan yeni dönemin ilk ders zili heyecanı, Sami Bekar İlkokulu’nda düzenlenen törenle devam etti. Törene Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Musa Akın, Sami Bekar İlkokulu Müdürü Ali Türkyılmaz, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler konuşmalar yapıp, şiir okudu. Daha sonra halk oyunları gösterileri sunuldu.

“EN BÜYÜK YATIRIMI EĞİTİME YAPIYORUZ”

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bugün uzun bir tatilin ardından okullarına kavuşan evlatlarımız Türkiye’nin geleceğidir. Cumhuriyetimizin 100. yılına dair büyük idealleri ve hedefleri olan, Türkiye’nin geleceğini yeniden inşa edecek gençlerimizi yetiştiren okullarımızdır. Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ancak kaliteli, özgün, en modern teknoloji ile donanmış, milli bir eğitim öğretim sistemiyle taşıyabiliriz. Bunun için, Alanya Belediyesi olarak en büyük yatırımı eğitime yapıyoruz” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: “HAYIRSEVER BEKAR AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Okulun yapımını üstlenen hayırsever Sami Bekar’ın inşaat aşaması devam ederken hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Yücel, “Gönül isterdi ki merhum Sami Bekar hayırseverimizde aramızda olsaydı. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Okulun yapımına birlikte başlamıştık, ancak birlikte açmak nasip olmadı. Ailesi okulun yapımını devam ettirerek mahallemizin ihtiyacını karşıladılar. Ailemize şahsım ve mahalle halkı adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ EĞİTİM MEŞALESİNİ DAHA İLERİ TAŞIMAK”

“Eğitime harcadığımız her kuruşu ülkemizin geleceğine yapılmış önemli bir yatırım olarak değerlendiriyoruz” diyen Başkan Yücel, “Göreve geldiğimiz günden bu güne Oba kız yurdunu, merkezde Fahri Gürses Etüt Merkezini, Payallar’da Şehit Aybüke Öğretmen Etüt Merkezini Alanya’ya kazandırdık. İnşallah Mahmutlar mahallemize de bir etüt merkezi yapıyoruz. Kestel Sultan Alparslan Anadolu Lisesini, Payallar Çok Programlı Anadolu Lisesini, Avsallar Yüzüncü Yıl Ortaokulu-Anaokulunu ve sayısız kütüphaneyi sıfırdan inşa ederek çocuklarımızın hizmetine açtık. Alanya’mızda, eğitim meşalesini hep bir adım daha ileriye taşımak için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. 2023-2024 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim camiamıza ve

ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“ALANYA HAYIRSEVERLERİN BAŞKENTİ”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz da, “Gerçekten çok güzel bir okul, örnek bir okul. Öğrencilerimiz de velilerimiz de şanslılar. Keşke Sami amcamız da aramızda olsaydı. Çocuklarımızı okulun bahçesinde görmeyi çok istiyordu. Alanya hayırseverleriyle ünlü bir şehir. Turizmin, tarımın, ticaretin başkenti derler ama ben buraya hayırseverlerin başkenti diyorum. Çünkü okullarımızın yüzde 75’ini Alanya Belediyemiz ile birlikte hayırseverlerimiz yaptırıyor. Biz de bu sebeple İlköğretim Haftası’nın açılışını bu okulda yapmak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

BAŞKAN YÜCEL’DEN İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLARA OKUL HEDİYESİ

Konuşmaların ardından Başkan Yücel yeni dönemin ilk ders zilini çalarak, Müdür Yılmaz ile birlikte sınıfları gezdi. Öğretmen ve öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Yücel, çocuklara kitap okumanın ve ders çalışmanın önemi hakkında bilgiler vererek gelecekte olmak istedikleri meslekler üzerine sohbet etti. Başkan Yücel, gelenek haline getirdiği hediye etkinliğini de sürdürdü. Alanya genelinde ilkokula başlayan tüm öğrencilere boyama kitabı ve kalemlik hediye edildi.