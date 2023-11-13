Geçtiğimiz günlerde Alanya’da düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri’nin tamamlanmasının ardından Alanya Belediyesi Spor İşleri Müdürü ve Alanya Kestelspor Kulüp Başkanı Levent Uğur, gündeme gelen ‘’Alaiye Su neden organizasyonlarda kullanılmıyor’’ haberleri ile alakalı kamuoyu açıklaması yaptı.
Alanya Belediyesi Spor İşleri Müdürü Levent Uğur, 6 gün süren TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri kapsamında yaptığı yazılı açıklamada;
“Geçtiğimiz hafta Sporun Başkenti Alanya’mızda 6 gün boyunca düzenlediğimiz ve 13 bölgenin şampiyonlarını ağırladığımız TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri sorunsuz, eksiksiz ve yoğun katılımla dün itibari ile sona ermiştir. Hem katılım gösteren takımlarımızın, sporcuları ve teknik heyetleri hem de sporseverler organizasyonumuzdan duydukları memnuniyetlerini iletmişlerdir. Hal böyle iken bazı basın yayın organlarında çıkan organizasyonumuzda neden Alaiye Su’yun kullanılmadığına dair haberler nedeniyle bu açıklamayı yapmak zaruri olmuştur. AYSU Gürses Otomotiv San. Tic. A.Ş. ile Alanya Belediyemiz arasında yapılan protokol gereği, 06/09/2017 tarihinden bu yana bütün spor organizasyonlarımızda AYSU markasının suyu kullanılmaktadır. Her yıl yenilenen ve son olarak 05/01/2023 tarihinde yapılan protokol, 2023 yılı sonunda bitecektir. Bu sponsorluk sözleşmemizin tamamlanması ile akabinde Alanya’mızın markası Alaiye Doğal Kaynak Suyu’nu bütün spor organizasyonlarımızda kullanmaya başlayacağız. Kamuoyunun bilgisine sunarım.” dedi.