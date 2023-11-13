Geçtiğimiz günlerde Alanya’da düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri’nin tamamlanmasının ardından Alanya Belediyesi Spor İşleri Müdürü ve Alanya Kestelspor Kulüp Başkanı Levent Uğur, gündeme gelen ‘’Alaiye Su neden organizasyonlarda kullanılmıyor’’ haberleri ile alakalı kamuoyu açıklaması yaptı.

Alanya Belediyesi Spor İşleri Müdürü Levent Uğur, 6 gün süren TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri kapsamında yaptığı yazılı açıklamada;