Armoni Alanya Kesteslpor Kulüp Başkanı Levent Uğur, sosyal medya üzerinden yaptığı kamuoyu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘’4 yılı Profesyonel Lig olmak üzere, 7 yıla yakın başkanlığını yürüttüğüm Alanya Kestelspor Kulübü; Sayın Adem Murat YÜCEL Bey’le yapmış olduğumuz istişareler neticesinde kulübün bütün borç ve yükümlülükleri ile birlikte bende kalmış bulunmaktadır.Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla yıllarca bir çok sıkıntı yaşadık ki, en büyüğü geçen yılki trafik kazası idi. Zor ve meşakkatli bir çok süreci arkadaşlarımızla birlikte atlattık. Bu süreçte saha sonuçları haricinde saha dışındada başta iftiralar ve dedikodular olmak üzere bir çok sportif faaliyet harici mesnetsiz saldırılara maruz kaldık. Edeple, susarak kimseye cevap vermeden, işimizi yaptık. Özellikle bu sene yaşadığımız talihsizlikler ve imkansızlıklara rağmen sezon başı camiamıza söz vermiş olduğum gibi; sezonu Playoff grubunun içinde tamamladık. Yedi yıl, arkadaşlarımla çok emek verdiğimiz kulübümüzü bugünden itibaren; bulup, yetiştirip, oynatıp, satan ve zaman içersinde kendi kendini döndürebilen bir kulüp haline getirmeye çalışacağız. İşimin zor ve çok meşakkatli olduğunun yanında almış olduğum riskinde farkındayım. Yapacağım bazı istişarelerin akabinde en makûl sürede Olağanüstü Genel Kurul kararı alarak, tüm Alanya’yı kapsayan yeni bir isimle TFF 3. liginde Alanya'mızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız.’’