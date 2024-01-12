Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Süper Lig'de 20. haftada görev alacak hakemler açıklandı. Süper Lig temsilcimiz Corendon Alanyaspor, ligin 20. haftasında İstanbul’da Başakşehir’e konuk oluyor. Yarın saat 16.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak olan önemli karşılaşmada düdük Arda Kardeşler’de olacak.

Halil Umut Meler'in yaşadığı üzücü olayın ardından İstanbulspor-Konyaspor maçıyla birlikte göreve döneceği belirtildi.



Kardeşler’in Alanyaspor Bilançosu

36 yaşındaki tecrübeli hakem Arda Kardaşler kariyerinde Alanyaspor’un toplamda 9 karşılaşmasını yönetti. Bu karşılaşmaların 4’ünden galip ayrılan Turuncu-yeşilli ekip 5 mağlubiyet aldı. Kardeşler, Alanyaspor’un rakibi Başakşehir’in ise toplamda 15 karşılaşmasında görev aldı. Bu maçlarda İstanbul ekibi 7 galibiyet alırken 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 20. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

Hatayspor-Pendikspor: Muhammet Ali Metoğlu

Ankaragücü-Kasımpaşa: Ömer Faruk Kurtay

Başakşehir-Alanyaspor: Arda Kardeşler

Rizespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

İstanbulspor-Konyaspor: Halil Umut Meler

Samsunspor-Sivasspor: Burak Şeker

Antalyaspor-Trabzonspor: Bahattin Şimşek

Gaziantep FK-Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

Galatasaray-Kayserispor: Atilla Karaoğlan