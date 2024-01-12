Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Süper Lig'de 20. haftada görev alacak hakemler açıklandı. Süper Lig temsilcimiz Corendon Alanyaspor, ligin 20. haftasında İstanbul’da Başakşehir’e konuk oluyor. Yarın saat 16.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak olan önemli karşılaşmada düdük Arda Kardeşler’de olacak.
Halil Umut Meler'in yaşadığı üzücü olayın ardından İstanbulspor-Konyaspor maçıyla birlikte göreve döneceği belirtildi.
Kardeşler’in Alanyaspor Bilançosu
36 yaşındaki tecrübeli hakem Arda Kardaşler kariyerinde Alanyaspor’un toplamda 9 karşılaşmasını yönetti. Bu karşılaşmaların 4’ünden galip ayrılan Turuncu-yeşilli ekip 5 mağlubiyet aldı. Kardeşler, Alanyaspor’un rakibi Başakşehir’in ise toplamda 15 karşılaşmasında görev aldı. Bu maçlarda İstanbul ekibi 7 galibiyet alırken 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 20. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:
Hatayspor-Pendikspor: Muhammet Ali Metoğlu
Ankaragücü-Kasımpaşa: Ömer Faruk Kurtay
Başakşehir-Alanyaspor: Arda Kardeşler
Rizespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Mert Güzenge
İstanbulspor-Konyaspor: Halil Umut Meler
Samsunspor-Sivasspor: Burak Şeker
Antalyaspor-Trabzonspor: Bahattin Şimşek
Gaziantep FK-Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu
Galatasaray-Kayserispor: Atilla Karaoğlan