Geçtiğimiz haftalarda Hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırı ve yaşanan olaylar nedeniyle bir hafta ara verilen Süper Lig'de 16. haftanın ertelenmesinin ardından 17. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Müsabakaları yönetecek hakemler de açıklandı. Temsilcimiz Alanyaspor’un deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı maçta düdük Ümit Öztürk’de olacak.

Denizli bölgesi Süper Lig hakemi Ümit Öztürk, Süper Lig’de en fazla Kayserispor (21), Alanyaspor (19) ve Beşiktaş (17) maçlarında düdük çaldı. Alanyaspor, Ümit Öztürk’ün yönettiği maçlarda 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Beşiktaş ise 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Süper Lig'de 17. Haftanın Hakemleri şöyle:

YARIN

17:00 Başakşehir - Sivasspor: Mete Kalkavan

20:00 İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan

20:00 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20 ARALIK ÇARŞAMBA

17:00 Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük

20:00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

20:00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

21 ARALIK PERŞEMBE

17:00 Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan

17:00 Çaykur Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

20:00 Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk

20:00 MKE Ankaragücü - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen