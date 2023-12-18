Geçtiğimiz haftalarda Hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırı ve yaşanan olaylar nedeniyle bir hafta ara verilen Süper Lig'de 16. haftanın ertelenmesinin ardından 17. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Müsabakaları yönetecek hakemler de açıklandı. Temsilcimiz Alanyaspor’un deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı maçta düdük Ümit Öztürk’de olacak.
Denizli bölgesi Süper Lig hakemi Ümit Öztürk, Süper Lig’de en fazla Kayserispor (21), Alanyaspor (19) ve Beşiktaş (17) maçlarında düdük çaldı. Alanyaspor, Ümit Öztürk’ün yönettiği maçlarda 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Beşiktaş ise 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Süper Lig'de 17. Haftanın Hakemleri şöyle:
YARIN
17:00 Başakşehir - Sivasspor: Mete Kalkavan
20:00 İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan
20:00 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
20 ARALIK ÇARŞAMBA
17:00 Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
20:00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
20:00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam
21 ARALIK PERŞEMBE
17:00 Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan
17:00 Çaykur Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
20:00 Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk
20:00 MKE Ankaragücü - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen