Önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu Alanyaspor'u ziyaret ederek, Başkan Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu, teknik ekibi ve futbolcular ile bir araya geldi. Teknik heyet ve futbolcularla toplantı salonunda bir araya gelen Çavuşoğlu yaptığı konuşmada " Her maçınızı takip ediyorum. Emeklerinizin karşılığını almaya başladığınızı görüyorum. Fatih Tekke hocamız Türk futbolunda bir efsanedir. Ben de kendisinin hayranlarından biriydim. Daha önce de söylediğim gibi iyi günde de kötü günde de sizin yanınızdayız. Bu takımda çok daha iyisini yapacak kapasite var. Bundan sonraki süreçte de size desteğimiz devam edecek. Önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum." dedi.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise İstanbulspor maçının iyi geçtiğini ve Beşiktaş maçından da iyi bir neticeyle dönmek istediklerini söyledi.

Teknik Direktör Fatih Tekke de "Sizin desteğiniz bizim için çok önemli. Önce normalleşmeye ihtiyacımız var. Problemlerimiz var ancak her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Takımımızı en kısa sürede hepimizi mutlu edecek seviyeye getirmek istiyoruz." diye konuştu.