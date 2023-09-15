Olay dün akşam saatlerinde Alanya’nın Bektaş Mahallesi’nde meydana geldi. Bir trafik kazası ihbarına sonucunda bölgeye giden polis ve itfaiye ekipleri, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanan bir hafif ticari aracının arka koltuğunda boğazı kesilmiş bir ceset gördü.

Olayından ardından bölgeye gelen Polis Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları incelemede cansız bedenin Mustafa T’ye ait olduğunu belirledi. Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılırken ceset savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı.

Yakınları ölen Mustafa T. İçin gözyaşı dökerken bazı yakınları ise sinir krizi geçirirken ölen kişinin kimseyle husumeti olmadığını söylediler. Olay yeri inceleme ekibi araçta parmak izi için çalışma yaparken.Polis ekipleri olayın şüphelilerini yakalamak için çalışmalara başladı.