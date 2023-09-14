Kızılalan Mevkinde Otomobil içerisinde 23-24 yaşlarında bir kişinin İddaaya göre öldürülüp otomobil ile şarampole atıldığı bilgisi öne sürüldü. İddiaya göre uçuruma yuvarlanan aracın arka koltuğunda bıçaklanarak öldürülen bir kişi olduğu ve aracın yakılmak istendiği öne sürüldü. Olayla ilgili güvenlik güçleri ve savcılık incelemesi sürüyor.

