Kızılalan Mevkinde Otomobil içerisinde 23-24 yaşlarında bir kişinin İddaaya göre öldürülüp otomobil ile şarampole atıldığı bilgisi öne sürüldü. İddiaya göre uçuruma yuvarlanan aracın arka koltuğunda bıçaklanarak öldürülen bir kişi olduğu ve aracın yakılmak istendiği öne sürüldü. Olayla ilgili güvenlik güçleri ve savcılık incelemesi sürüyor.
Alanya Kızılalan'da Korkunç Cinayet!
Alanya'da Kızılalan mevkiinde bir kişinin öldürülüp, aracıyla uçurumdan aşağıya atıldığı iddia edildi.
Kızılalan Mevkinde Otomobil içerisinde 23-24 yaşlarında bir kişinin İddaaya göre öldürülüp otomobil ile şarampole atıldığı bilgisi öne sürüldü. İddiaya göre uçuruma yuvarlanan aracın arka koltuğunda bıçaklanarak öldürülen bir kişi olduğu ve aracın yakılmak istendiği öne sürüldü. Olayla ilgili güvenlik güçleri ve savcılık incelemesi sürüyor.
Yorumlar
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı