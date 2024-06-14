Konyaaltı Belediyesi, ilçe sakinlerinin huzur içinde bir bayram geçirmesi için çalışmalarını sürdürürken, parklarda ve sokaklarda yaşayan vatandaşları da unutmadı. Konyaaltı Belediyesi zabıta ekiplerinin park ve sokaklarda yaşadığını tespit ettiği vatandaşlar,



Konyaaltı Belediyesi kuaförleri tarafından bayram öncesi tıraş edildi. Önce saçları yıkanan ardından saç ve sakal kesimi yapılan vatandaşların yüzü güldü. Öte yandan zabıta ekiplerinin Konyaaltı'nda bulunan bir parkta yatan vatandaşın yanına giderek “Kalk seni tıraşa götürelim” sözlerine karşılık vatandaşın şaşkınlık içerisinde “tıraş mı?” sorusu ile uyanmasının ardından yattığı banktan kalkıp “bir bakayım uzamış mı” demesinin ardından saçı ve sakalına dokunduktan sonra “evet uzamış” sözleri ise izleyenleri tebessüm ettirdi.

Saç kesimleri tamamlanan vatandaşlar, “Belediyemize ve Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'a bayram öncesi böyle bir hizmet verdikleri için teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.