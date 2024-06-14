Kardeş cemiyet Bakü Parlamento Jurnalistleri Birliği tarafından Azerbaycan'a davet edilen Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, Azerbaycan Matbuat Şurası'nı ziyaret ettiler. Ziyarete ALGC Başkanı Ferit Kesen, Başkan Yardımcısı Mesut İlhan, Genel Sekreter Zeliha Oner ve Yönetim Kurulu Üyesi Meryem Kanberoğlu katıldı.

Cemiyet üyelerini karşılayan Azerbaycan Matbuat Şuurası Başkanı Rashad Majid, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda olduğu gibi basın alanında da üst düzeyde olduğunu ifade etti.

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen ise Basın Konseyi'ne misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, cemiyet hakkında detaylı bilgiler verdi.

Daha sonra konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Gulu Muharremli, bu tür toplantıların çok önemli olduğunu ve sürekli olmasını dilediğini söyledi.

Ziyaret sonunda iki grup günün anlam ve önemine ilişkin hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdiler.