Kaza, Yeşilöz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya’dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan E.B. idaresindeki 07 NDU 75 plakalı otomobil, Yeşilöz Mahallesine geldiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüje çıktı. Kaza sonucu araç sürücüsü E.B. ile araçta yolcu olarak bulunan Ö.B. araçta sıkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek araçta sıkışan çifti çıkarmak için kurtarma çalışmasına başladı. İhbarın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan çift, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılarak Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)