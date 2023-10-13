112’ye gelen ihbar üzerine Örnek Mahallesi Kumyolu mevkiine giden Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yarı baygın vaziyette bir kişiyle karşılaştı. Konuşmakta güçlük çeken şahıs, kendisinin ırmak üzerinde teknede darp edildiğini ve sabaha kadar rehin tutulduğunu söylerken, Asayiş ekipleri olay yerine 112 ekibi çağırdı ve Sahil Güvenlik ekiplerine konuyu bildirdi. Ambulansa alınan ve adının Muhammet Kızıldeniz olduğu belirlenen şahıs, Manavgat’a hasarlı araç almak üzere geldiğini, kendisini ilçeye davet eden kişilerin ağırlamak üzere tekne turuna götürdüklerini, teknede bulunan kişilerin kendisini darp ettikten sonra telefon ve cüzdanını alıp sabaha kadar teknede rehin tuttuklarını ileri sürdü.

112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine götürülen Muhammet Kızıldeniz, geceyi müşahede altında geçirdikten sonra Sahil Güvenlik Komutanlığına giderek şikayette bulundu ve ifade verdi.

“Öldü diye bıraktılar”

İnternette gördüğü bir araç ilanı üzerine ilanı veren kadınla görüştükten sonra 10 gün önce Manavgat’a geldiğini belirten İsmail Kızıldeniz “Fiyatta anlaşamayınca Alanya’ya geçtim. Alanya’da işlerimi bitirip dün Eskişehir’e bir kargo göndermek için Manavgat otogarına geldim. Manavgat otogarındayken beni daha önce Manavgat’a gelmeme vesile olan kadın arayarak, bir arkadaşında uygun araç olduğunu, bu aracı alabileceğimi söyledi. Ben de aracı almak için yanlarına gittim. Araçla ilgili görüşmeleri yaptık ve fiyatta anlaştık. Ertesi gün noter satışı için geceyi Manavgat’ta geçirmem gerekiyordu. Beni ağırlamak istediklerini, tekne turu yapıp otele bırakmayı teklif ettiler. Manavgat ırmağında tekneye bindiğim sırada birisi arkadan enseme vurdu. Döndüğüm anda suratıma darbe aldım. Üzerime saldırıp sürekli vurdular. Üzerimde bulunan telefonumu, 140 bin TL’lik çeki, bin euro dolayında dövizi aldılar. Sabaha kadar teknede tutup, öldüğümü düşünerek kıyıya attılar. Sabah bir vatandaş beni gördü ve telefonla 112’yi aradık. Hepsini teşhis ettim. Cezalarını çekmelerini istiyorum” dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)