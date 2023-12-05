Kaza, Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 07 BIK 736 plakalı motosiklet, şehir merkezine doğru seyir halindeyken, yaya geçidi bulunmayan yerden karşıdan karşıya geçmeye çalışan E.S. (80) isimli yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı kadın asfalta savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.