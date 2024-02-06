Nuri Demir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bugün birtakım yerel basın kuruluşlarında şahsım ile ilgili gerçeği yansıtmayan haberler çıkmıştır. İtibarımı da zedeleyen bu haberler basında çıktığı gibi kira artışları ile ilgili değildir. Kiracı ile kira tutarı hakkında aramızda hiçbir zaman anlaşmazlık çıkmadı. Aramızdaki anlaşmazlığın konusu ilgili mahkemelerde görüşüldüğü gibi sahibi olduğum işyerinin boşaltılması ve konu ile ilgili tahliye taahhütnamesindeki sahte imzadan kaynaklanmaktadır. Uzun bir süredir devam eden mahkemenin bugün itibariyle aldığı karar ile sahibi olduğum işyerinin boşaltılmasına karar verildi. Davamızın konusu kamuoyuna bilinçli bir şekilde aktarıldığı gibi kira artış tutarı değil, işyerimin tahliye edilmesi ile ilgilidir. Yapılan bu hareket ile şahsım gibi Alanya’ya hizmet yolunda çalışan arkadaşlarıma da zarar vermek amaçlanmıştır.” dedi.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre; dükkanda kiracı olan Emre Kaim, 4 bin 500 TL olan dükkan kirasının dükkan sahibi Nuri Demir tarafından 21 bin 500 TL’ye çıkartılmasına tepki gösterdi. 21 bin 500 TL’yi ödeyemeyecek olan kiracı Emre Kaim yapılan zammı afişe bastırarak dükkanı boşalttı. Ekonomi olarak zorlu süreçten geçen esnafa bu şekilde zam yapan Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir’in bu tavrı tepkilere neden oldu.