Armoni Alanya Kestelspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Kestelspor, Bursaspor altyapısında yetişen en son Kocaelispor'da oynayan 24 yaşındaki kenar oyuncusu Hazarhan Karaca ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kestelspor ardından Galatasaray ve Beşiktaş altyapısında yetişen en son Adanaspor'da oynayan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Harun Kaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Levent Uğur transferlerin kulüp camiasına ve futbolculara hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.