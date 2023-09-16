Armoni Alanya Kestelspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Kestelspor, Bursaspor altyapısında yetişen en son Kocaelispor'da oynayan 24 yaşındaki kenar oyuncusu Hazarhan Karaca ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kestelspor ardından Galatasaray ve Beşiktaş altyapısında yetişen en son Adanaspor'da oynayan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Harun Kaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Levent Uğur transferlerin kulüp camiasına ve futbolculara hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.
Kestelspor’dan Transfer Atağı! 2 Futbolcu Birden
Alanya Kestelspor, Kocaelispor'da oynayan Hazarhan Karaca ile Adanaspor'da forma giyen Harun Kaya ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı.
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