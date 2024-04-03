Alanyasporlu Futbolcu Milli Takıma Davet Edildi Alanyasporlu Futbolcu Milli Takıma Davet Edildi

TFF 3. Lig 4. Grup’ta 26’ncı hafta karşılaşmasında Alanya Kestelspor, deplasmanda Muşspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı Muşspor’un 2-1 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma 3-3 beraberlik ile bitti.  Karşılaşmada Alanya Kestelspor’un gollerini Hazarcan Karaca, Enes Küc, Ozan Karabacak atarken, Muşspor’un gollerini Salih Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu ve İlker Avşar kaydettiler. Sahadan 3-3 berabere ayrılarak haftayı 39 puanla 3’üncü sırada kapatan Kestelspor, ligde gelecek hafta 14 Nisan Pazar günü saat 15.00’de evinde Orduspor 1967 ile karşılaşacak.

Editör: Can KISA