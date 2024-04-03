TFF 3. Lig 4. Grup’ta 26’ncı hafta karşılaşmasında Alanya Kestelspor, deplasmanda Muşspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı Muşspor’un 2-1 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma 3-3 beraberlik ile bitti. Karşılaşmada Alanya Kestelspor’un gollerini Hazarcan Karaca, Enes Küc, Ozan Karabacak atarken, Muşspor’un gollerini Salih Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu ve İlker Avşar kaydettiler. Sahadan 3-3 berabere ayrılarak haftayı 39 puanla 3’üncü sırada kapatan Kestelspor, ligde gelecek hafta 14 Nisan Pazar günü saat 15.00’de evinde Orduspor 1967 ile karşılaşacak.

Editör: Can KISA