Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep FK’yı Ahmed Hassan (2) ve Oğuz Aydın’ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Akdeniz ekibi, bu sonuçla puanını 42’ye çıkararak son haftalardaki çıkışını sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke’nin öğrencileri, ligde son 3 haftada sırasıyla Trabzonspor’u 3-1, Sivasspor’u 2-1, Kayserispor’u da 1-0 yenmişti. Alanyaspor, Gaziantep deplasmanından ise 3-0’lık üstünlükle ayrılarak bu sezon ilk defa dört maçlık galibiyet serisi yakaladı.

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Ligin son haftalarındaki formda takımlarından olan Alanyaspor, 32. haftada Galatasaray’ı konuk edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)