Sağlık Merkezi ile her gün yüzlerce kişiye tedavi imkânı sunan Kepez Belediyesi, erken teşhisin önemli olduğu kanserle mücadelede de önemli bir hizmete imza atıyor. Kepez Belediyesi, ‘Erken Teşhis Hayat Kurtarır’ ilkesiyle mobil sağlık merkezi tırı ile mahalle mahalle, ilçe ilçe gezerek, kanser taraması yapıyor. Örnek bir sosyal belediyecilik hizmeti olan mobil sağlık merkezinde vatandaşlara, meme Kanseri (40 - 69 yaş arası), rahim ağzı kanseri (30-65 yaş arası) ve bağırsak kanserine (50-70 arası kadın ve Erkeklere) yönelik tarama hizmeti veriliyor.

4 GÜN KEPEZ’DE 1 GÜN İLÇELERDE TARAMA

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün sağlık yatırımları kapsamında içerisinde tıbbi cihazlar ile sağlık görevlilerinin olduğu mobil sağlık aracı ile kanser taraması başlatıldı. Erken teşhis için önemli bir çalışma olan tarama, Antalya İl Sağlık Müdürlüğünün iş birliğinde gerçekleştiriliyor. Haftanın dört günü Kepez’in mahallerinde tarama hizmeti veren sağlık tırı, Antalya’nın ilçelerine de gidiyor. Özellikle kadınların kanserle ilgili risk grubuna girip girmediklerinin belirlenmesi amaçlandığı bu sağlık hizmeti, haftanın bir günü ilçelerdeki vatandaşların istifadesine sunuluyor.

ÜÇ İLÇEDE KANSER TARAMASI YAPILDI

Bu kapsamda Kepez Belediyesi Mobil Sağlık Merkezi, Elmalı, Demre ve Kemer ilçelerinde vatandaşa kanser taraması hizmeti verdi. Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi ile ilçe sağlık müdürlüğünün sağlık görevlileri, mobil sağlık aracıda başvuru yapan vatandaşlara kanser teşhisine yönelik test yaptı. Meme kanseri taraması için mamografi çekimi, rahim ağzı kanseri taraması için smear ve HPV DNA testi, bağırsak kanseri taraması için gaitada gizli kan testi gerçekleştirildi.

“ERKEN TEŞHİS İÇİN ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ”

Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Vahap Alagöz de, taramaları yerinde koordine ediyor.

Başkan Mesut Kocagöz’ün, yatırım planlaması çerçevesinde mahallelerde kanser taraması başlattıklarını aktaran Dr. Vahap Alagöz, açıklamasında şunları kaydetti: “Kanser tarama hizmetimizi, ilçelerimize de vermeye başladık. Bu kapsamda Elmalı, Demre ve Kemer’de kanser taraması yaptık. Davet gelmesi halinde bu çalışmamızı, Antalya’nın diğer ilçelerinde de sürdüreceğiz. Kanser taramasını, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve ilçe sağlık müdürlüklerinin desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Meme Kanseri, Rahim Ağzı Kanseri ve Bağırsak Kanseri taraması yapıyoruz. Sağlıkta ve kanserde erken tanı çok önemlidir. Erken tanı tespiti yaptığımız hastaları, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile koordineli bir şekilde hastanelere yönlendiriyoruz. Böylelikle erkenden kanser tedavilerine başlanıyor.”