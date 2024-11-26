Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, kalple ilişkili sağlık problemlerinin de arttığına şahit olduklarını belirten Medical Park Tokat Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Arif Arısoy, soğuk havanın kalp sağlığı üzerindeki etkileri konusunda bilgilendirmede bulundu.

SOĞUKLA BİRLİKTE KALBİN İŞ YÜKÜ ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının düşmesi sonucunda kalple ilişkili sağlık problemlerinin artmasına, soğukla birlikte damarlarda büzüşme olması ve kalbin iş yükünde artış olmasının sebep olduğunun altını çizen Doç. Dr. Arif Arısoy, “Sağlıklı kalplerde bile bu durum söz konusu iken, kalp hastalığı ve kronik rahatsızlıkları olanlarda daha da önem arz etmektedir. Ancak her insanın vücudunun soğuk havaya verdiği cevap farklı olabilir. Yaş, fiziki durum, altta yatan kronik hastalıkların sayısı ve derecesi soğuğa karşı verilen tepkiyi etkiler” açıklamasında bulundu.

KALP HASTALARI SOĞUKTA GÖĞÜSLERİNİ ÖRTEN KIYAFET GİYMELİ

Özellikle kalp krizi geçirmiş, balon ve stent işlemi yapılmış, bypass ameliyatı geçirmiş olan, kalp yetersizliği, kapak hastalığı veya aritmi problemi olan kişilerin çok soğuk havalarda mümkünse dışarı çıkmamasını öneren Doç. Dr. Arısoy, “Dışarı çıkmak zorunda kalınırsa da, havanın biraz daha yumuşadığı öğlen saatlerini tercih etmeleri ve soğuk havadan koruyabilecek yeteri kadar kalın, mümkünse pamuklu-yünlü ve özellikle de göğüs bölgesini tamamen örten kıyafet kullanmalıdırlar” ifadelerini kullandı.

SOĞUK HAVADA RÜZGÂRA KARŞI YÜRÜMEK RİTİM BOZUKLUĞU SEBEBİ

Soğuk havalarda kaçınılması gereken davranışlara dikkat çeken Doç. Dr. Arısoy, şu önerilerde bulundu:

“Soğuk havalarda özellikle de sabah saatlerinde egzersiz yapılması, rüzgâra karşı yürüme- koşma gibi durumlar kalp krizlerine, ritim bozukluklarına ve kalp yetersizliğinin kötüleşmesine sebep olabilmektedir. Kış aylarında mümkünse kapalı alanlarda, öğlen saatlerinde ve uygun kıyafetlerle egzersiz yapılmasını öneriyoruz.”

KALP-DAMAR HASTALARI GRİP VE ZATÜRRE AŞISI OLMALI

Kış aylarında gribal enfeksiyonlar ve zatürre gibi hastalıklarda da artış olduğunu kaydeden Doç. Dr. Arısoy, “Bu da kalp ve damar hastalığını olumsuz etkileyen diğer bir problemdir. Bu tür enfeksiyonlar sonrası hafif dereceden, hayati olabilecek derecelere ulaşabilen ‘miyokardit’ dediğimiz kalp kası iltihapları görülebilmektedir. Yine mevcut kalp hastalıklarının kötüleşmesine, tekrarlayan hastane yatışlarına ve hatta ölümlere sebep olabilmektedir. Bu yüzden özellikle kalp-damar hastalıkları olanların grip ve zatürre aşılarını yaptırmaları bu riskin azaltılmasında çok önemlidir” diye konuştu.

SOĞUK GÜNLERDE KALP SAĞLIĞINI KORUYACAK ÖNERİLER

Doç. Dr. Arısoy, soğuk kış aylarında kalp sağlığını korumak için nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında şunları söyledi:

Yürüyüş ve egzersiz için havanın ısınmaya başladığı öğlen saatlerini tercih edin.

Göğsün ön bölgesine soğuk havanın direk gelmesini engelleyin, ceketinizin önünü sürekli kapalı tutun.

Dışarı çıkarken ağız ve boğun bölgesini içine alacak atkı gibi aksesuarlar kullanın.

Kalın ve yünlü kıyafetler giyin.

C vitamini açısından zengin, turunçgiller ağırlıklı bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek gıdalar tüketin.

Uykunuza, düzenli beslenmeye ve sıvı alımına özen gösterin.

Risk grubundaysanız zamanı geldiğinde grip ve zatürre aşınızı yaptırın.