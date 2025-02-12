Kepez Belediyesi'nin yeni hizmeti Mimar Sinan Akademi, diğer sanat dallarında olduğu gibi halk danslarının da doğru sahnelenmesi için seferber oldu. Yöre müzikleri ve kültürüne hakim, konservatuvar mezunu ve deneyimli dört halk dansı eğitmeni, minikler, yıldızlar, gençler ve yetişkinler kategorisindeki 420 katılımcıya haftanın 7 günü eğitim vermeye başladı. İlk derste kadın ve erkeklerin birlikte dans ettiği harman dalı, Türkiye'nin dört bir yanında özellikle düğünlerde sahnelenen bir halk dansı olarak çalıştırılıyor. Bu dansın ardından katılımcılara Üsküp, kaşık, Kafkas, horon, kıvrak zeybek, teke, halay ve semah dansları da öğretilecek. Aynı zamanda dans koordinatörü olan akademi sorumlusu Ufuk Paralı, akademi gecelerinde gösteri sunacaklarını belirtti. İki farklı stüdyoda birlikte, müzik eşliğinde ve ahenkle hareket etmeye çalışan katılımcılar ise, sosyalleştikleri ve eğlendikleri bu ortamdan çok memnun kaldı.

Kaynak: Kepez Belediyesi/Basın Bülteni