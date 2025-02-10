Google Haritalar, Türkiye'nin en çok incelenen mekanlarını belirleyerek ziyaretçilerin ilgi alanlarını gözler önüne serdi. İstanbul'un eşsiz yapılarından biri olan Galata Kulesi, en çok inceleme yapılan yer olarak listenin başında bulunuyor. Ankara'nın ulusal simgesi Anıtkabir ise ikinci sırada.
En popüler turistik noktalar arasında Yerebatan Sarnıcı ve Pamukkale Travertenleri de öne çıkıyor. Listede Alanya’da bulunan Damlataş Mağarası da yerini alırken, Antalya'nın doğal güzellikleri olan Manavgat Şelalesi ve Düden Şelaleleri de sıralamada önemli bir yer tutuyor.
Parklar kategorisinde ise Gülhane Parkı ve İBB Emirgan Korusu ilk iki sırada yer alırken; Saklıkent Milli Parkı da doğa severlerin ilgisini çekiyor. Müzelerde ise Topkapı Sarayı Müzesi ilk sırayı alırken; Mevlana Müzesi ve Miniatürk gibi önemli sanat mekanları da listede kendine yer buldu.
En çok incelenen ziyaret edilecek yerler:
- Galata Kulesi, İstanbul
- Anıtkabir, Ankara
- Yerebatan Sarnıcı, İstanbul
- Pamukkale Travertenleri, Denizli
- Taksim Meydanı, İstanbul
- Damlataş Mağarası, Alanya
- Manavgat Şelalesi, Antalya
- Side Antik Kenti, Antalya
- Apollon Tapınağı, Antalya
- Koza Han, Bursa
- Düden Şelaleleri, Antalya
- Pierre Loti Tepesi, İstanbul
- Efes Antik Kenti, İzmir
- Çanakkale Şehitler Anıtı, Çanakkale
- Kemeraltı Çarşısı, İzmir
- İzmir Tarihi Asansör, İzmir
- İnkaya Tarihi Çınar Ağacı, Bursa
- Beyazıt Meydanı, İstanbul
- Eski Foça Sahili, İzmir
- Tophane Saat Kulesi, Bursa
En çok incelenen parklar:
- Gülhane Parkı, İstanbul
- İBB Emirgan Korusu, İstanbul
- Güvenpark, Ankara
- Saklıkent Milli Parkı, Antalya
- Yıldız Parkı, İstanbul
- Trabzon Meydan Parkı, Trabzon
- Aşağı Düden Şelalesi, Antalya
- Gençlik Parkı, Ankara
- İzmir Kordon Alsancak, İzmir
- Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Konya
- Uludağ Milli Parkı, Bursa
- Kuğulu Park, Ankara
- Bahçeşehir Göleti, İstanbul
- Caddebostan Sahili, İstanbul
- Kültürpark, İzmir
- Karaalioğlu Parkı, Antalya
- Kültür Parkı, Bursa
- Maltepe Sahil Parkları, İstanbul
- Kyoto Japon Parkı, Konya
- Beylikdüzü Yaşam Vadisi, İstanbul
En çok incelenen müzeler:
- Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul
- Mevlana Müzesi, Konya
- Miniatürk, İstanbul
- Rahmi M. Koç Müzesi, İstanbul
- Göbeklitepe, Şanlıurfa
- Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep
- Göreme Açık Hava Müzesi, Nevşehir
- İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul
- Efes Arkeoloji Müzesi, İzmir
- Beylerbeyi Sarayı, İstanbul
- Harbiye Şelalesi, Hatay
- Kaymaklı Yeraltı Şehri, Nevşehir
- Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Ankara
- Atatürk Köşkü, Trabzon
- Panorama 1453 Tarih Müzesi, İstanbul
- Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara
- Antalya Arkeoloji Müzesi, Antalya
- Altınköy Açık Hava Müzesi, Ankara
- Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri, Denizli
- Bandırma Vapuru, Samsun
Bu veriler, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki turistlerin Türkiye'yi keşfederken hangi noktalara yöneldiğini gösterirken; ülkenin zengin kültürel mirasını tanıtmak için bir fırsat sunuyor. Ziyaretçilerin bu popüler destinasyonlara uğrayarak ülkemizin tarihi ve doğal zenginliklerini keşfetmeleri öneriliyor.