Google Haritalar, Türkiye'nin en çok incelenen mekanlarını belirleyerek ziyaretçilerin ilgi alanlarını gözler önüne serdi. İstanbul'un eşsiz yapılarından biri olan Galata Kulesi, en çok inceleme yapılan yer olarak listenin başında bulunuyor. Ankara'nın ulusal simgesi Anıtkabir ise ikinci sırada.

En popüler turistik noktalar arasında Yerebatan Sarnıcı ve Pamukkale Travertenleri de öne çıkıyor. Listede Alanya’da bulunan Damlataş Mağarası da yerini alırken, Antalya'nın doğal güzellikleri olan Manavgat Şelalesi ve Düden Şelaleleri de sıralamada önemli bir yer tutuyor.

Parklar kategorisinde ise Gülhane Parkı ve İBB Emirgan Korusu ilk iki sırada yer alırken; Saklıkent Milli Parkı da doğa severlerin ilgisini çekiyor. Müzelerde ise Topkapı Sarayı Müzesi ilk sırayı alırken; Mevlana Müzesi ve Miniatürk gibi önemli sanat mekanları da listede kendine yer buldu.



En çok incelenen ziyaret edilecek yerler:

Galata Kulesi, İstanbul

Anıtkabir, Ankara

Yerebatan Sarnıcı, İstanbul

Pamukkale Travertenleri, Denizli

Taksim Meydanı, İstanbul

Damlataş Mağarası, Alanya

Manavgat Şelalesi, Antalya

Side Antik Kenti, Antalya

Apollon Tapınağı, Antalya

Koza Han, Bursa

Düden Şelaleleri, Antalya

Pierre Loti Tepesi, İstanbul

Efes Antik Kenti, İzmir

Çanakkale Şehitler Anıtı, Çanakkale

Kemeraltı Çarşısı, İzmir

İzmir Tarihi Asansör, İzmir

İnkaya Tarihi Çınar Ağacı, Bursa

Beyazıt Meydanı, İstanbul

Eski Foça Sahili, İzmir

Tophane Saat Kulesi, Bursa

En çok incelenen parklar:

Gülhane Parkı, İstanbul

İBB Emirgan Korusu, İstanbul

Güvenpark, Ankara

Saklıkent Milli Parkı, Antalya

Yıldız Parkı, İstanbul

Trabzon Meydan Parkı, Trabzon

Aşağı Düden Şelalesi, Antalya

Gençlik Parkı, Ankara

İzmir Kordon Alsancak, İzmir

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Konya

Uludağ Milli Parkı, Bursa

Kuğulu Park, Ankara

Bahçeşehir Göleti, İstanbul

Caddebostan Sahili, İstanbul

Kültürpark, İzmir

Karaalioğlu Parkı, Antalya

Kültür Parkı, Bursa

Maltepe Sahil Parkları, İstanbul

Kyoto Japon Parkı, Konya

Beylikdüzü Yaşam Vadisi, İstanbul

En çok incelenen müzeler:

Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul

Mevlana Müzesi, Konya

Miniatürk, İstanbul

Rahmi M. Koç Müzesi, İstanbul

Göbeklitepe, Şanlıurfa

Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep

Göreme Açık Hava Müzesi, Nevşehir

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul

Efes Arkeoloji Müzesi, İzmir

Beylerbeyi Sarayı, İstanbul

Harbiye Şelalesi, Hatay

Kaymaklı Yeraltı Şehri, Nevşehir

Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Ankara

Atatürk Köşkü, Trabzon

Panorama 1453 Tarih Müzesi, İstanbul

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara

Antalya Arkeoloji Müzesi, Antalya

Altınköy Açık Hava Müzesi, Ankara

Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri, Denizli

Bandırma Vapuru, Samsun



Bu veriler, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki turistlerin Türkiye'yi keşfederken hangi noktalara yöneldiğini gösterirken; ülkenin zengin kültürel mirasını tanıtmak için bir fırsat sunuyor. Ziyaretçilerin bu popüler destinasyonlara uğrayarak ülkemizin tarihi ve doğal zenginliklerini keşfetmeleri öneriliyor.