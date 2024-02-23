Toplantıya ALTİD Başkanı Burhan Sili, TÜRSAB Başkanı Kerim Sarıkaya, Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Bakkallar Odası Başkanı Süleyman Hilmi Özdemir, Mimarlar Odası Başkanı Gülderen Toprak, Veterinerler Odası Başkanı Kenan Ersoy, Turizm Çalışma Grubu Başkanı Mustafa Kahya, TÜRSAB 2. Başkanı Kerim Yılmaz, ALDOSK Başkanı Mehmet Zafer Peker ve Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Coşkun, ALSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu, AGC Yönetim Kurulu Üyesi Barış Başar, ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yeniacun, Çevre Çalışma Grubu Başkanı Milli Parklar Şefi Mevlüt Kodal, Hisariçi Muhtarı Mustafa Bayrak, ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Orkan, ALKOD Başkanı Ömer Göker, AGDER Başkanı Muhittin Alp, Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Erken, Gençlik Meclisi Başkanı Mücahit Kaya, Kadın Meclisi Başkanı Perihan Tığlı, Engelsiz Kent Meclisi Başkanı Esra Yemez katıldı.

Ziyarette Alanya Kent Konseyi tarafından kentsel sorunlar ve çözüm önerilerini içeren 2024 Mahalli İdareler seçimi öncesinde hazırladığı tarımdan, turizme, ulaşımdan, imar ve şehir sorunları raporunu içeren 74 sayfadan oluşan Yerel Bilgilendirme Raporuyla birlikte 2024 Mahalli İdareler Seçimi Kentsel Sorunlar ve İşbirliği İyi Niyet Sözleşmesi imzalandı.



YÜCEL “KENT KONSEYİNE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel “Konsey tarafından hazırlanan “2024 Mahalli İdareler Seçimi Kentsel Sorunlar ve İşbirliği İyi Niyet Sözleşmesi’ni imzaladık. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Kent Konseyi’mizin tarafsız ve uzlaşmacı bir şekilde çalışmasına her zaman destek vereceğiz. Hoş sohbetleri ve misafirperverlikleri için Kent Konseyi Başkanı’mız Nurhan Özcan ve Yürütme Kurulu üyelerine çok teşekkür ederim.” Açıklamasında bulundu.



ALANYA’NIN ORTAK AKLIYIZ

Bu konuda açıklama yapan Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, “Ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel’e teşekkür ederiz. Alanya’nın ortak aklı olarak kentin nabzını tutan bir çatı kuruluşuz. Ortak paydamız Alanya ilkesiyle tarafsız uzlaşmacı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.” Dedi.



Başkan Özcan “Bu iyi niyet sözleşmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesine göre kurulan 26313 Sayılı Kent Konseyleri Yönetmeliğine göre çalışmalarını sürdüren Alanya Kent Konseyi’nin 2024 Mahalli İdareler seçimi öncesinde hazırladığı yerel bilgilendirme raporuyla birlikte sunulan ve Alanya Belediye Başkan Adayı arasında sorumluluk, işbirliği ve toplumsal çözümlere olan bağlılığı vurgulayan bir belgedir.

Alanya’da hazırlanmış olan en kapsamlı rapor özelliğini taşıyan Yerel Bilgilendirme Raporumuz Alanya’nın köklü sorunlarını ele alıp sorunlar ve çözüm önerileriyle birlikte kapsayıcı ve katılımcı bir modelle hazırlanmıştır. Kent konseyini ziyaret eden başkan adaylarına yerel bilgilendirme raporuyla birlikte iyi niyet sözleşmesini imzalatacağız” açıklamasında bulundu.