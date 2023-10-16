Kaza, Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşık Veysel Caddesi'nden Fahri Leylek Caddesi 1. Sokağa seyir halinde olan Nuri K. idaresindeki 07 BAP 606 plakalı motosiklet ile Emine N.Ü. (13) idaresindeki 07 BGU 301 plakalı motosiklet çarpıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada çarpışan motosikletlerin sürücüleri ile 07 BGU 301 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Necmiye Y.Ü. (13) yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Ceza yazmayın lütfen"

Kaza sonrası olay yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü 13 yaşındaki Emine ile kaza hakkında bilgi almak isteyen trafik polisi arasındaki diyalog dikkat çekti. Polisin kazanın nasıl olduğunu sorduğu Emine, polisin kendine ceza yazacağını düşününce ağlamaklı bir sesle "Ceza yazmayın lütfen" dedi. Emine'nin bu sözüne karşılık görevli trafik polisi "Merak etme yazmayacağım" cevabını verdi.

Toplamda 17 bin TL cezai işlem uygulandı

Öte yandan, 07 BGU 301 plakalı motosikletin 13 yaşındaki sürücüsü Emine N.Ü.'nün yaşının küçük olmasından dolayı motosikletin ruhsat sahibine 8 bin 500 TL ve 07 BAP 606 plakalı motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Nuri K.'ye de 8 bin 500 TL olmak üzere iki sürücüye toplam 17 bin lira ceza uygulandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)