ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Alman bir turist kaldığı otelde odasında ölü bulundu. Olay, Alanya’nın Okurcalar Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldiOdasından belli bir süre çıkmayan Alman uyruklu Valdemar Kostin (46), otel çalışanları tarafından dikkat çekti. Otel çalışanları, odaya girince turisti hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemede turistin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kostin’in cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Turistin birkaç yıl önce yine Almanya’da kalp krizi geçirdiği öğrenildi.