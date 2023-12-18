Kaza, 5 Aralık günü Konaklı Mahallesi’nde meydana gelmişti. 07 BIK 736 plakalı motosiklet, şehir merkezine doğru seyir halindeyken, yaya geçidi bulunmayan yerden karşıdan karşıya geçmeye çalışan Emine Saykaya (80) isimli yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı kadın asfalta savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadın 12 günlük yaşam mücadelesinin ardından 17 Aralık Cumartesi günü yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti. Saykaya’nın cenazesi dün Konaklı Mandıra Mezarlığı’nda toprağa verildi.