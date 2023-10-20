Kaza, 13 Ekim’de Alanya'da Beyreli Mahallesi Sapadere yolunda meydana gelmişti. M.Y’nin (26) kullandığı 07 JH 314 plakalı kamyonet ile İbrahim Ömercikoğlu (49) idaresindeki 07 HGC 36 plakalı motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklette bulunan Mehmet Kürbüz hayatını kaybetmiş, İbrahim Ömercikoğlu ise ağır yaralamıştı. Ömercikoğlu hastanede 1 hafta süren yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.
Kazada Ağır Yaralanan Sürücü Hayata Tutunamadı
Alanya’da geçtiğimiz hafta motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim Ömercikoğlu hayatını kaybetti.
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