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Kaza, 13 Ekim’de Alanya'da Beyreli Mahallesi Sapadere yolunda meydana gelmişti. M.Y’nin (26) kullandığı 07 JH 314 plakalı kamyonet ile İbrahim Ömercikoğlu (49) idaresindeki 07 HGC 36 plakalı motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklette bulunan Mehmet Kürbüz hayatını kaybetmiş, İbrahim Ömercikoğlu ise ağır yaralamıştı. Ömercikoğlu hastanede 1 hafta süren yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.

KAYNAK: Gerçek Alanya