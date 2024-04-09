İlk olarak geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazimiz Mehmet Uysal'ın ailesini ziyaret eden Kaymakam Ürkmezer Gazimizin eşi Ayşe hanım ile oğlu Ali Beyle sohbet ederek baş sağlığı diledi. Hal hatırlarını sorup istek ve ihtiyaçlarını dinleyerek Ramazan Bayramlarını kutladı. Ziyarette Gazimizin torununa Kaymakam Ürkmezer tarafından hediyeler verildi.

Daha sonra Şehidimiz Mustafa Özdemir'in annesi Zeynep hanımı ziyaret eden Kaymakam Ürkmezer şubat ayında eşi Yusuf Özdemir'i Kaybeden Zeynep anneye taziye dileklerinde bulunarak her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olduğunu söyledi ve Ramazan Bayramını kutladı. Gazi ve Şehitlerimizin aileleri bayramda kendilerini unutmadıkları için Kaymakam Ürkmezer'e teşekkür ettiler.

Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimize olan minnet borcumuzun bir ömür süreceğini söyleyen Kaymakam Ürkmezer “Bayramlara sevdiklerimizle birlikte huzurlu bir şekilde erişebiliyorsak kahraman vatan evlatlarının canlarıyla bedel ödemesindendir. Şehit ve Gazi ailelerimizin herzaman yanlarında olmaya devam edeceğiz, onlara olan vefa ve minnet borcumuzu bir ömür ödeyemeyiz. Şehit ailelerimiz ve Gazilerimizin Mübarek Ramazan Bayramlarını kutluyorum”dedi.

Kaymakam Ürkmezer’e ziyaretinde Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik ve personeller eşlik etti.