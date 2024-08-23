Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, 1992 yılında Kuzey Irak’ta şehit olan Ahmet Gündoğmuş’un ailesini ziyaret etti. Kaymakam Ürkmezer, bu anlamlı ziyarette şehit Ahmet Gündoğmuş’un annesi Meliha Gündoğmuş ile bir araya geldi.

Ziyaret sırasında, Kaymakam Ürkmezer, Meliha Gündoğmuş’un sağlık durumu hakkında Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik’ten bilgi alarak aileyle sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Ailenin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Ürkmezer, onların hal hatırlarını sordu.

Şehit Ahmet Gündoğmuş’un ailesi, Kaymakam Ürkmezer’e destekleri için teşekkür ederek, ziyaretin kendileri için anlamlı olduğunu belirtti. Kaymakam Ürkmezer, şehitlerimizin tüm emanetlerinin her zaman başlarının tacı olduğunu vurgulayarak, "Her türlü ihtiyaç ve taleplerinde yanlarında olmaya devam ediyoruz. Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." dedi.