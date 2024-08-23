Haftalık Olağan Encümen Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ve kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, önümüzdeki yıldan itibaren Alanya'da kış ve spor turizmini canlandırabilmek adına bir çok projeyi hayata geçireceklerini belirterek, "Alanya'ya 2025'te ve 2026'da 15 bin ile 20 binin üzerinde sporcu getirmeyi planlıyoruz. Gelecek yaz Avrupa Voleybol ile Hentbol Şampiyonasını Alanya'da yapacağız. Bu uzun zamandır yapılmamış. Önümüzdeki dönemde hızlanarak, Alanya'yı sporcuların bu caddelerde gezdiği, antrenmanlarını dağlık kesimlerde yapabildiği, futbol takımlarının antrenmanlarını yapabildikleri bir yer haline getireceğiz. Bölgelerle ilgili şu anda arkadaşlarımız çalışmaya başladılar. Bugün başladığınız ve yapmaya çalıştığınız bir şeyi 6-8 ay, bir sene, bir buçuk sene sonra meyveye dönüştürebiliyorsunuz. Biz geleli 4 ay oldu ama planlamalara başladık. Bunların içinde en hızlı olanı da Gökbel’di. Orada baktığımızda bir memnuniyet yarattığımızı düşünüyoruz. Gelecek sene daha iyi yapacağız ve buna da inanıyoruz” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLERİMİZE BURS VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Üniversite kazanan öğrencilere verilen bursların devam edeceğini kaydeden Başkan Özçelik, “Üniversiteye ilk kez girip, ilk kaydını yaptıracak öğrencilerimize Alanya Belediyesi burs anlamında destek oluyormuş. Biz; belediyenin öğrencilere destek olması programını devam ettiriyoruz. Üniversite sınavlarından sonra öğrencilerimiz tercihlerini yaptılar ve kayıt dönemi başlıyor. Alanya'da ikamet eden ve ihtiyacı olan öğrencilerimize bu yıl da burs desteğimiz devam edecek. 2022 yılında Alanya Belediyesi tarafından 4 yıllık lisans programı öğrencilerine 2 bin lira, 2 yıllık ön lisans programı öğrencilerine 1500 lira burs verilmiş. 2023 yılında bu rakamı 7 bin lira ve 5 bin lira olarak düzenlemişler. Önümüzdeki Encümen Toplantısında bu yıl ne kadar burs vereceğimizin kararını alacağız” dedi.

“9 İŞLETMEYE SON UYARILARINI YAPTIK”

İşyerlerine ruhsat denetimleriyle ilgili konuşan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Esnafımızın ruhsat denetimlerini “Esnafı sıkıştırdığımız yönünde” değerlendirenler olduğunu görüyoruz. 9 işletmeye ruhsatını almadığı için son uyarısını yazdık. Bu 9 işletmenin tamamına üç defa gitmişiz. Ruhsatınızı alın diyerek tespit varakası bırakmışız. Üç defa gelmemişler ve müracaat etmemişler. Belediye olarak şu ana kadar ruhsatı olmadığı için kapattığımız bir tek işletme yok. Sadece gelin, lütfen ruhsatınızı alın diyoruz” dedi.

“RUHSATSIZ ESNAF SAYISI YÜZDE 40’TAN YÜZDE 27’YE DÜŞTÜ”

Göreve başladığımız 1 Nisan'dan bugüne kadar toplam 5 bin 879 işletmeyi ruhsat yönünden incelediklerini kaydeden Başkan Özçelik, “Bu denetlemelerin sonucunda öğrendik ki; ilk tespitimize göre yüzde 40 civarında işletmemiz ruhsatsızmış. Bu çok büyük bir orandı. Bugün itibarıyla bu oran yüzde 29'a gerilemiş. Yani yüzde 11'i gelmiş ve ruhsatsız işletmelerin bazıları ruhsat almışlar. Bizden ruhsat almakla ilgili belge alanlar ile ruhsatımı verin diye müracaat edenleri de ruhsatlandırdığımızı farz ederseniz bu oran yüzde 27'ye düşüyor. Şu anda Alanya'daki ruhsatsız işletme sayısı yüzde 27 diye kabul edebiliriz. Elbette bu oran da kabul edilebilir bir seviyede değil. Esnafımızın ruhsat almalarını istiyoruz. Ruhsat alanların ne suçu vardı o zaman? Haksız rekabet olmamalı. Ruhsat alan ile almayan bir olmamalı” şeklinde konuştu.



YENİ BİR TARİHİ ALAN KEŞFEDİLDİ

Mahmutlar Mahallesi'ndeki Naula Antik Kenti ile ilgili çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü anlatan Başkan Özçelik, “Tarihi bölgemizle ilgili çok ciddi bir temizlik çalışması yapıyoruz. O bölgenin temizliği bittiğinde, çevre düzenlemesiyle projenin yapımına yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzaladığımız protokol çerçevesinde Müze Müdürlüğü ile birlikte Alanya Belediyesi'nin personelinin de katkısıyla kazı çalışmalarına başlayacağız. Hatta bizim kendi personelimiz hiç açılmamış, bulunmamış bir yer keşfetti. Orayı da Müze Müdürlüğü'ne ilettik. Jandarma vasıtasıyla orasının güvenlik önlemleri alındı. Şu anda tescil çalışmasına da başladılar” diye konuştu.

YENİ ÇEVRE YOLU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Alanya Yeni Çevre Yoluyla ilgili bilgilendirmede bulunan Başkan Özçelik, “Devam etmekte olan Alanya Çevre Yolu projesinin yol inşaatının bulunduğu alanda Alanya Belediyesi üzerine düşen sorumluluğun büyük bir kısmını tamamlamıştır. Oba ve Tosmur Mahalle sınırlarındaki tünel tamamlanmak üzeredir. Tünelden sonraki kısım Kestel Mahallesi sınırları içerisinde yeni sanayi sitesi altında kalan etabında Karayolları tarafından kamulaştırması tamamlanmış olup, bağlantı yollarının imar planı çizilmektedir ki, bunu bizzat ben de terinde inceledim. Orada çalışmalara devam ediyoruz. Kamulaştırma yeni bitmiş. Kestel Mahallesinden sonraki kısımda Mahmutlar Mahallesi sınırları içerisinde kalan güzergahtaki alan daha önce 5 adet düzenleme bölgesine ayrılmıştır. Ayrılan bu düzenleme bölgelerinden ilk üç tanesinin işlemleri tamamlanmıştır. 1 tanesi tescil aşamasındadır. Geriye kalan son bölgenin uygulama çalışmaları yani plan çalışmaları devam etmektedir. Yani temelde bir sorun yoktur. İşin prosedür kısmı devam etmektedir. Sonuç olarak Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ile Alanya Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında belediyeye düşen görevlerin epey bir kısmı tamamlanmış olup, kalan kısımlar da en kısa zamanda tamamlanacaktır. Kalan iş ve işlemlerin projenin devamlılığı açısından sürdürülebilmesi için, yani bizim devam edebilmemiz için projenin en maliyetli ve zaman alan kısmı olan tünel inşaatının bir an önce tamamlanmasıdır” dedi.

YENİ ARITMAYLA İLGİLİ DÜĞMEYE BASILDI

Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Özçelik, "Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Alanya Belediyesi arasında arıtmanın yenilenmesi amacıyla protokol yapılması gerekiyordu. Bizden önceki dönemde Büyükşehir “istediğim parselleri tahsis edin, biz buraya arıtmayı yapalım” dediklerinde, Alanya Belediyesi bu parselleri tahsis etmedi. Şimdi biz Büyükşehir Belediyesi ile görüşüyoruz. Bir hayli mesafe aldık. Nasip olursa Belediye Başkanlığım süresi içerisinde başlanıp tamamlanacak. Bununla ilgili olarak Alanya Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi yeni arıtmanın yapımı için çalışmaya başladılar. Arkadaşlarımız şu an teknik çalışmaları yapıyorlar. Eylül ayındaki Meclis Toplantımızda onayı isteyip, yürümeye başlayacağız. Yani arıtma ile ilgili düğmeye basılmıştır. 2028 yılına kalmadan Alanya, hiçbir pislik, hiçbir koku üretmeyen yeni bir arıtma sistemine kavuşmuş olacak. Büyükşehir Belediyesi bu inşaatın süreceği 3-4 yıllık süreyi kapsayacak bir revizyon için ihaleye çıkıyor. Yılbaşından önce veya tamir, tadilat, revizyon projesi bitecek ve 2025 yılı içerisinde sağlıklı bir arıtma çalışacak. Ama bu 3-4 yıllık bir dönem için ki, bu dönem içinde de yan tarafta yeni arıtma inşaatları başlayacak. 2025 Ocak-Şubat döneminden sonra biz, Alanya'nın merkez arıtmasıyla ilgili artık bir şey konuşmayacağız” dedi.

“JANDARMA 21 DEFA O PORTAKAL BÜFESİNE GİTMİŞ”

Başkan Özçelik, bir basın mensubunun portakal büfeleriyle ilgili sorusuna ise şöyle yanıt verdi; "Bahsedilen yerlerle ilgili olarak geçmiş dönem siyasi arkadaşlarımız, gariban, hasta, şehit cenazelerinde çay-kahve veren diye söylemlerde bulundular. Gariban, siyasi bir yakınlığa dayanarak aldığı büfeyi dört defa alıp satmaz. Gariban gelir efendice işletmesini yapar ve parasını kazanır. Ama 4 defa başkalarına devretmez ve devretmeye çalışmaz. Jandarma sükûneti sağlamak üzere 21 kez oraya gitmiş. Genellikle gece saat 00.00 ile 03.00 arasında oraya gitmiş. Bir yere 21 defa jandarma giderse orada ne vardır? Bu demek ki akşam ya da sabah orada silahlar patlayacaktır. Elimden geldiğince o silahı Alanya'da patlatmayacağım. İlk geldiğimde ruhsatsız büfeleri tespit ettirmiştim ve bu 2 büfe de onların içinde. Tüm ruhsatsız büfeler kalkacak demiştik. Ancak onlara, sezona girdik, mal aldınız, malınızı satın ama 1 Kasım'da sizi buradan kaldıracağız dedik. O insanlar zaten 1 Kasım'da kalkacaklarını biliyorlar. Bu insanlar da 1 Kasım'da kalkacaktı ama 21 defa bir yerde kavga oluyorsa, akşam da sabah da silah patlayacaktır. Sonra da Alanya Belediyesi o ruhsatsız yeri niye kaldırmadın diye birileri bize soracaklardı bu soruyu. 11 büfe vardı, şimdi ikisi kalktı ve 9 kaldı. Sözleşme altında beş kişiye devredilmiş, devralınmış, şahit olarak imzası var. Büfenin kaldırılması tamamen asayişle ilgilidir."