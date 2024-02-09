Kaymakam Ürkmezer 6 Şubat depremlerinde birlik ve dayanışma içinde bulunan derneklere teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ilk olarak Alanya Doğu ve Güneydoğu İş Adamları derneğini ziyaret eden Kaymakam Ürkmezer dernek başkanı Seyithan Aladağ ve dernek yönetimi ile bir araya gelerek dernek çalışmaları hakkında bilgi alarak sohbet etti. 6 Şubat depremlerinde verdikleri katkılar ve dayanışmalarından dolayı başkan Seyithan Alada ve yönetimine teşekkür eden Kaymakam Ürkmezer dernek faaliyetleri ve çalışmalarında kendilerine başarılar diledi.

Bir sonraki ziyaretini Alanya Gaziantepliler derneğine gerçekleştiren Kaymakam Ürkmezer burada da dernek çalışmaları hakkında başkan Murat Üstüner ve yönetiminden bilgi aldı ve 6 Şubat depremlerinde yapmış oldukları çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür etti.

Kaymakam Ürkmezer’e ziyaretinde Kaymakam Refiki Tarık Yerlikaya eşlik etti.