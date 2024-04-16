Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in makamında gerçekleştirilen ziyarete Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer'in yanı sıra Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Alanya Sahil Güvenlik 92. Bot Komutanı Üsteğmen Osman Karalay ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat katıldı. Kaymakam Ürkmezer, yeni görevinde Başkan Özçelik'e başarılar dileyerek, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özçelik, Kaymakam Ürkmezer'e teşekkür etti. Özçelik, amaçlarının Alanya’ya en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu da sözlerine ekledi.

Editör: Can KISA