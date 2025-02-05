Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV), Bugün Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer’i ağırladı. Toplantıda, ALSEV’in gerçekleştirdiği çalışmalar ve Alanya için yürütülen projeler hakkında detaylı bilgi verildi. Birlik ve beraberlik mesajlarıyla dolu bu buluşma, dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

ALSEV tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘’Bugün derneğimizde kıymetli Alanya Kaymakamımızı ağırladık!

Yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi vererek, Alanya’mız için yürüttüğümüz projeleri kendisiyle paylaştık. Sayın Kaymakamımızın birlik ve beraberliğimizi takdirle karşılaması bizleri gururlandırdı.

Alanya’nın daha güzel bir geleceğe ulaşması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz! Dayanışma ve ortak akılla şehrimize değer katmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Birlikte daha güçlü, birlikte daha güzel bir Alanya!’’