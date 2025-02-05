Bu yıl 28’incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), ziyaretçilere kapılarını açtı. Alanya’nın tanıtımı için fuarda bulunanlar arasında, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Açıkalın, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili yer aldı. Alanya, fuar boyunca özel olarak tasarlanan 56 metrekarelik bir stantta tanıtılırken, ilk gün ziyaretçi akınına uğradı. 3 gün sürecek fuarda, çeşitli tanıtım materyalleri ve görseller aracılığıyla şehrin eşsiz güzellikleri ve turistik olanakları ziyaretçilere aktarılacak.



Fuarın ilk gününde değerlendirmelerde bulunan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, “EMITT Fuarı kendini ispat etmiş ve aynı zamanda bugün Doğu Akdeniz Fuarı olarak geçen bir fuar. Biz başından beri Alanya olarak bu fuarda yerimizi alıyoruz. Bu fuar, sadece İstanbul ve Türkiye için değil, aynı zamanda Orta Doğu, Latin Amerika, Kuzey Kıbrıs gibi farklı bölge ve ülkeler için de önemli. Bugün burada Latin Amerika’dan gelen Venezuela turizm Bakanı da dahil olmak üzere çok farklı ülkelerden bürokratlar var. Bu fuar herkese çeşitli fırsatlar ve iş olanakları sunuyor. İç turizm ve yurtdışı kaynak bağlantıları açısından büyük önem arz eden bir organizasyon. 2025 yılı için olumlu rakamlar geliyor. Ümit ediyorum ki önümüzdeki turizm sezonu sıkıntısız bir şekilde geçer. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sene de maliyet ve kurlarla ilgili sorunlarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte bu sorunların çözülmesi gerekiyor ki biz ve bizim gibi orta ölçekli bölge ile tesisler faaliyetlerini sürdürebilsin. Ama her ne olursa olsun biz bu fuarda görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de farklı fuar organizasyonlarına katılım sağlayarak, Alanya’mıza değer katmak ve cazibesini artırmak adına elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

