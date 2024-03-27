Alanya Cezaevi Tabur Komutanlığında düzenlenen iftar programına Kaymakam Ürkmezer, Başsavcı Celal Tekin, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Cezaevi Tabur Komutanı Yarbay Serkan Kazan, Alanya Cezaevi Müdürü Nuri Ünal ile Askerler ve Cezaevi Personelleri katıldı.

İftar programında konuşan Kaymakam Ürkmezer ‘’ Her yıl geleneksel olarak Jandarma teşkilatımız ve cezaevi çalışanlarımızla iftar programı yapıyoruz. Bu tür programlar birlik ve beraberliğimizi arttırıyor. Bugün burada bir arada iftar yapmamıza vesile olan jandarma tabur komutanlığı ve cezaevi yönetimine teşekkür ediyorum. Erlere erbaşlara, jandarma tabur komutanlığı ve cezaevi çalışanlarına hayırlı Ramazanlar diliyor, şimdiden ailelerinizin ve siz değerli askerlerimizin Ramazan Bayramını kutluyorum’’ dedi.