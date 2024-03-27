Antalya İl Sağlık Müdürü Evren Ekingen, Başhekim Vekili Uzm. Dr. Mesut Yıldırım ve Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi ile birlikte fiziki alt yapının güçlendirilmesi ve nitelikli sağlık hizmeti verilebilmesi yapılan yenilikleri yerinde değerlendirerek bilgi alışverişinde bulundu. Saha çalışmaları neticesinde tasarruf ve gelir arttırıcı programlar dâhilinde hastanenin otopark alanına kurulan Güneş Enerji Santralleri’nin (GES) son durumu, Acil Servis Biriminin arka kısmına yapılan hastane yemekhanesi ve depo alanı, yapılması planlanan yeni yoğun bakım alanlarının mevcut durumu ve hastanenin ihtiyaçları görüşüldü. Sağlık Müdürü Ekingen, sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi adına gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Editör: Can KISA