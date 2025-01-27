Kartalkaya’da gerçekleşen felaket, 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle milletimizi derin bir üzüntüye boğdu. Ancak bu trajik olayın ardından bazı vicdansızların sosyal medya üzerinden vefat edenlerin yakınlarına yönelik çirkin paylaşımlarda bulunduğu ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde yayımladığı tespit edildi.



Yapılan araştırmalarda, acılı aileleri arayarak durumu istismar eden şahısların kimlikleri belirlendi. Gözaltına alınan kişilerden 21 yaşındaki B.M.D., 20 yaşındaki F.A. ve 19 yaşındaki D.D., Aksaray, Nevşehir ve Bitlis’teki ikametgahlarında güvenlik güçlerince yakalandı.



Ayrıca, yapılan incelemelerde yaşları 18’den küçük olan üç "Suça Sürüklenen Çocuk" (SSÇ) da Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüklerine getirildi.



Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu tür cinsellik içeren eylemler asla kabul edilemezken; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve şahısları tek tek yakalayan polis ile jandarma ekiplerine teşekkür edilmektedir.

Devlet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde de yargılanacaktır" denilmiştir.

Bu olaylar sonucunda toplumda oluşan yaraların iyileşmesine katkıda bulunulması gerektiği vurgulanmaktadır; herkesin saygı göstererek bu zor günlerde birlik içinde olması beklenilmektedir.