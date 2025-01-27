Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Oba Mahallesi'nde bir sürücünün drift yaparak trafikte tehlike yarattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar ve kamera görüntüleri doğrultusunda sürücünün plakası tespit edildi ve adresine gidilerek gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Ekipler tarafından sürücüye drift atmaktan, ehliyetsiz araç kullanmaktan ve araç muayenesiz trafiğe çıkmaktan toplamda 67 bin 236 TL ceza kesildi. Şahsın aracı ise güvenlik önlemi olarak 60 gün süreyle trafikten men edilerek Yedi Emin otoparkına çekildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğini sağlamak ve bu tür tehlikeli davranışların önüne geçmek adına çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Trafiği riske atanlara karşı taviz verilmediğinin altı çiziliyor; vatandaşlar da bu tür eylemlerden uzak durmaya teşvik ediliyor.