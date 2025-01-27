Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen trafik uygulaması sırasında dikkat çekici bir olay yaşandı. Ekipler, araç farlarına çakar lamba takılmış olan bir aracı durdurdu ve yapılan kontroller sonucunda sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Ayrıca, aracın kumanda ile kontrol edilebilen çakar lambalarla donatıldığı ve hacizli olduğu tespit edildi.

Sürücüye ilgili kanun maddeleri gereğince Çakar lamba takmaktan 138 bin 172 TL ve Alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL ceza uygulandı.Bu işlemlerin toplamı ise 147.439 TL olarak kaydedildi.

Ekipler ayrıca sürücünün ehliyetine 7 ay süreyle el koyarken, araç da 1 ay boyunca trafikten men edildi.

Bunun yanı sıra, kullanılan çakar lamba cihazına da mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere emniyet trafik ekipleri tarafından el konularak muhafaza altına alındı.

Bu olay, trafik güvenliği açısından önemli bir uyarı niteliği taşıyor ve alkollü araç kullanmanın ciddi sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne seriyor. Emniyet güçleri vatandaşları bu tür tehlikeli davranışlardan kaçınmaları konusunda bilgilendirmeye devam ediyor.