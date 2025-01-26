Alanya’da bugün iki ayrı trafik kazası yaşandı. İlk kaza, Büyükhasbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. 53 yaşındaki H.K., direksiyon hakimiyetini kaybederek kayalıklara çarptı ve aracın takla atmasına neden oldu. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Diğer kaza ise Alanya’nın ticaret kavşağındaki Hyundai bayisinde gerçekleşti. Burada bir otomobil kontrolünü kaybederek bayiye daldı. Neyse ki şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi; ancak olayda maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri her iki kaza ile ilgili inceleme başlatarak, olayların nedenlerini araştırmaya başladı. Alanya'daki bu kazalar, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.