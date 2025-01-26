Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla umuma açık mekanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. 24 Ocak 2025 tarihinde yapılan denetimler kapsamında toplamda 14 işletme ve 240 şahıs sorgulandı.

Yapılan kontrollerde dikkat çeken bazı bulgular elde edildi. Denetim sırasında, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen dört şahsa tutanak tanzim edildi. Ayrıca, iki işletmeye mesul müdür bulundurmamak nedeniyle idari işlem uygulanırken, bir işletmeye ruhsat olmadan canlı müzik yayını yapmaktan dolayı da ceza kesildi.

Bu tür uygulamaların devam edeceği belirtilirken, yetkililer özellikle halkın huzurunu sağlamak için çalışmalarına aralıksız sürdürmeyi planladıklarını ifade etti. Alanya'da güvenlik önlemlerinin artırılması ve asayişin sağlanması adına atılan bu adımların önemli olduğu vurgulandı.