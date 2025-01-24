Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi Karaoğlu Sokak'taki yeni yapılan bir sitenin çatısına çıkan bir genç adam, elinde bıçakla canına kıymaya çalıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine derhal harekete geçen polis ekipleri, sinir krizi geçirerek kendine zarar veren şahsı ikna ederek aşağı indirmeyi başardı.

İddialara göre, olay sırasında genç adam önce yüzünde ve boynunda daha sonra da karnında yaralar açtı. Sağlık ekipleri hızla olay yerine çağrıldı ve yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın nedeni henüz netleşmezken, yetkililer benzer durumlarda profesyonel yardım alınmasının önemini vurguladı. Soruşturma devam ediyor.