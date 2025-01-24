Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Asayiş, KOM, JASAT ve İstihbarat birimlerinin ortaklığında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçları ile bireysel silahlanmaya karşı etkin mücadele amacıyla kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Kestel, Oba, Çıplaklı, Obaalacami, Basırlı, Gökbel Yaylası, Gedevet Yaylası, Elikesik, Konaklı ve İncekum mahallelerinde önleyici arama operasyonları ve yol uygulamaları yapıldı.

Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan adli kararlar doğrultusunda toplamda 20 ayrı adreste eşzamanlı olarak yapılan operasyonda dikkat çekici bulgular elde edildi.

Gerçekleştirilen aramalar sonucunda: 19 adet tabanca, 20 adet av tüfeği, 15 adet 7.62mm fişek, 270 adet tabanca fişeği, 218 adet av tüfeği fişeği, 19 adet tabanca şarjörü, 2 gram uyuşturucu madde, 2 dinamit lokumu, 5 adet elektrikli fünye ele geçirildi.

Operasyon neticesinde yakalanan 24 şahıs hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Jandarma ekipleri, Alanya’nın huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Bu tür denetimlerin sürmesiyle birlikte toplumda güvenliği sağlama hedefinin daha da güçlendirileceğine vurgu yapıldı. vatandaşların da bu süreçte duyarlı olmalarının önemine değinildi; yasadışı faaliyetlerin önlenmesi adına işbirliği çağrısı yapıldı.