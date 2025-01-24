Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, 21-22-23 Ocak 2025 tarihlerinde genel trafik güvenliğini artırmak amacıyla geniş kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sırasında toplamda 2 bin 345 araç kontrol edildi ve çeşitli trafik ihlalleri tespit edildi.

Yapılan denetimler sonucunda 171 araca cezai işlem uygulanarak, toplamda 379 bin 777 TL tutarında para cezası kesildi. Ayrıca, kurallara uymayan bazı sürücüler nedeniyle 11 araç ise trafikten men edildi.

Jandarma ekipleri, bu tür uygulamaların sürücülerin bilinçlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması adına devam edeceğini belirtti. Sürücüleretrafik kurallarına uyma çağrısında bulunarak, güvenli bir sürüş için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Alanya'da yapılan bu tür denetimlerin, kazaların azaltılması ve trafik düzeninin sağlanması açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Vatandaşların, trafik güvenliği konusunda daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları gerektiği hatırlatıldı. Jandarma, sürücülerin ve yayaların dikkatli davranmaları halinde daha güvenli bir ulaşım ortamı oluşturulabileceğinin altını çizdi. Gelecek dönemlerde de sık sık gerçekleştirilecek olan uygulamalarla birlikte, trafik ihlallerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.