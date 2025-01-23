Antalya genelinde Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından son bir haftada yapılan denetim ve uygulamalar neticesinde önemli sonuçlar elde edildi. Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma ve hırsızlık gibi suçların yanı sıra birçok asayiş olayıyla ilgili çalışmalar yürütüldü.

Yapılan sorgulamalar sonucunda toplamda 194.190 şahıs hakkında inceleme gerçekleştirildi. Bu işlemler sırasında aranan şahıslar dahil olmak üzere toplam 1.637 kişi yakalandı; bunlardan 212'si adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.



Emniyet güçleri ayrıca, 37 bin 133 otomobil ve motosiklet üzerinde de kontrol gerçekleştirdi. Bu denetimler sırasında çalıntı veya hacizli olan toplamda 19 araç yakalandı.

Geçici konaklama yerleri ile kiralık araç firmaları da kontrol edildi; bu kapsamda 866 geçici konaklama yeri ve 75 kiralık araç firması denetlendi. Denetimler sonucunda bazı işletmelere idari yaptırım kararı uygulandı.



Kumar oynanması için yer sağlama suçları konusunda da etkin çalışmalar yapıldı; bu süreçte toplamda 15 olayla ilgili olarak 62 şahsa işlem yapıldı. Ayrıca "Kabahatler Kanunu" kapsamında ise toplamda 235 kişiye idari para cezası verildi.

Yapılan operasyonlarda; 59 adet ateşli silah, 1.633 adet fişek/tüfek kartuşu, 3 adet kesici alet, Suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin Türk Lirası ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak suçla mücadele kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan yetkililer, toplumun güvenliği için çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.