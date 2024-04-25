Bir ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve 112 Sağlık ekipleri, Doğançam Mahallesi'ndeki bağ evinde 52 yaşındaki Fatma D.’yi tüfekle vurulmuş vaziyette buldu. Eşiyle birlikte hayvancılık yaparak yaşamını sürdüren, hayvan ağılının bulunduğu yerde bağ evinde yaşayan Fatma D.’nin beynindeki tümör yüzünden kanser tedavisi gördüğü bildirildi.



Fatma D.’nin cenazesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri inceleme ekipleri, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Fatma D.’nin tüfekle intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.