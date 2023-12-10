Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Doğu Garajı istikametine seyir eden Hatice Y.'nin kullandığı 07 JA 513 plakalı kamyonet, 1056. Sokak'tan Fevzi Paşa Caddesi'ne çıkan Mehmet Yılmaz’ın (83) kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisikletten fırlayarak başını kaldırıma çarpan yaşlı adam yaralandı. Kazanın ardından aracından inen kamyonet sürücüsü bir taraftan kazanın şokunu yaşarken, bir taraftan da telefonla ambulansı aradı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, yaşlı bisiklet sürücüsünün fırından ekmek alarak evine gitmekte olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA