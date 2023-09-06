ABG Brand Group'un ev sahipliğinde ofis bahçesinde yenen yemeğe Kulüp Başkanı Mehmet Erken, Başantrenör Serkan Oğuz, Genel Menejer Serdar Esen, yardımcı antrenörler, oyuncular, ABG Brand Group Sahibi Murat Kalenderoğlu ve çalışanlar katıldı.



Kalenderoğlu yemekte yaptığı konuşmada, "Alanya'nın gururu olan Efelere isim sponsoru olmaktan çok mutluyum. Takımımıza yeni sezonda başarılar dilerim."dedi.

Kulüp Başkanı Mehmet Erken ise, yeni sezon hazırlıklarını bitirip Lig'e hazır olduklarının altını çizdi.

Lig'de kalıcı olmak istediklerini de sözlerine ekleyen Erken, " Yeni isim sponsorumuz ABG Brand Group Sahibi Murat Kalenderoğlu, bugün bizi yemekte bir araya getirdi çok teşekkür ederim. Öte yandan bugün doğum günü olan Murat Bey'e 'nice yıllar' dilerim" dedi.